Ташкент, , 10:58 — REGNUM Ташкентский метрополитен 25 января временно прекратил работу на всех линиях из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

Ташкентское метро Elya

«Все пассажиры, оставшиеся внутри поезда в тоннелях и на станциях Ташкентского метрополитена, были безопасно эвакуированы сотрудниками метрополитена из-за сбоя в подаче электроэнергии», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что метро возобновит работу в соответствии с графиком после устранения проблем с электроэнергией.

Стоит отметить, что 25 января перебои с электроснабжением начались сразу в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» сообщили, что на транзитной высоковольтной ЛЭП «Север-Восток-Юг Казахстана» произошло аварийное отключения из-за сильного роста нагрузки.

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