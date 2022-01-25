Махачкала, 25 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Дагестане школьников переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Решения по удаленной форме образования принимаются в каждом конкретном случае исходя из ситуации по ОРВИ и коронавирусу руководством образовательных организаций. Общего решения о дистанционке и карантине министерство образования не принимало.

Donland.ru Дистанционное образование

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Так, по данным РГВК Дагестан, закрыты на карантин или переведены на уделенную форму обучения к 24 января более 12,5 тыс. учеников и более трех тысяч педагогов.

«В Буйнакске закрыли все 11 школ. Закрыты некоторые учебные заведения в Тляратинском, Бабаюртовском районе и Кизилюрте. Кроме того, на дистанционное обучение переведены отдельные классы школ в различных муниципалитетах региона», — говорится в сообщении телекомпании.

В Махачкале переведены на дистанционку более 90 классов, сообщили в горуправлении образования.

«На дистанционный режим обучения переведен 91 класс, 2567 детей. Школ, закрытых на карантин, нет», — приводит слова представителя ведомства «Махачкалинские известия».