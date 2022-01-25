Чита, 25 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 632 (+277 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 92 195 пациентов (+336 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2342 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за последние сутки).

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