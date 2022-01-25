Севастополь, 25 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Севастополе 31 пациент госпитализирован в коронавирусные стационары за последние сутки, сообщили в пресс-службе правительства города. Накануне, 24 января, были госпитализированы 33 пациента с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в коронавирусных стационарах Севастополя на утро 25 января находятся 406 пациентов, из них 325 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе для лечения пациентов с ковидом развернуто 602 койки.

За последние сутки в городе выявлено 279 новых носителей коронавируса — на 27 больше, чем накануне. Выписаны 32 человека. Скончались ещё пять пациентов с COVID-19 — это люди в возрасте от 40 до 92 лет.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 55 415 человек, выздоровели из них 51 415 человек, 1 940 скончались.