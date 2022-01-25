Петрозаводск, 25 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Республике Карелия из-за взрывного роста заболеваемости ковидом с 25 января временно приостановлено оказание плановой амбулаторной, а с 1 февраля — специализированной стационарной медицинской помощи, сообщил 25 января министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

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По его словам, за последние несколько дней эпидемиологическая ситуация в Карелии резко ухудшилась. Сейчас перед медиками республики стоит задача обеспечить медицинской помощью всех пациентов, которые заболели ковидом или ОРВИ.

«Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжёлое решение — временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля — специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях», — сообщил чиновник.

Он также отметил, что медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено на помощь своим коллегам как взрослых, так и детских поликлиник.

«Мы поэтапно меняем логистику «красных зон» в амбулаторном звене. Теперь поликлиника — это почти полностью «красная зона» со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При лёгком течении ковида вас примут в поликлинике. Формат обслуживания пациента (на дому или в «красной зоне») определяет специалист поликлиники в соответствии с четкими алгоритмами и критериями», — уточнил министр здравоохранения Карелии.

При этом Охлопков подчеркнул, что маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до трех лет лучше воздержаться от посещения поликлиники и вызвать врача на дом. То же самое касается тех, чье самочувствие не позволяет самостоятельно прийти в медучреждение или она находится далеко от дома.

«Надеюсь на понимание пациентов. Другого выхода сейчас нет. Медицина работает на пределе», — подытожил Михаил Охлопков.

Добавим, что плановая помощь онкобольным, помощь в Республиканской больнице им. В. А. Баранова, Больница скорой медицинской помощи (БСМП), а также помощь детям, страдающим сахарным диабетом, в детской районной больнице не приостанавливается. Также в поликлиниках проводятся медосмотры при трудоустройстве, для продления инвалидности, ИПР и направления на санаторно-курортное лечение.