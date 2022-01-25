Вашингтон, 25 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В США вновь призывали КНДР прекратить провокации и вернуться к диалогу. Об этом заявил 24 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

По его словам, США по-прежнему обеспокоены развитием ядерного и баллистического ракетного потенциала Пхеньяна.

«Мы очень чётко обозначили нашу озабоченность по поводу растущих ядерных амбиций и ракетного потенциала Пхеньяна», — сказал Джон Кирби.

Он также призвал северокорейскую сторону соблюдать международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, а также подтвердил готовность провести переговоры с Пхеньяном без предварительных условий.

Кирби повторил призыв к Китаю помочь вернуть КНДР за стол переговоров, отчасти путём реализации санкций Совета Безопасности ООН.