Кызыл, 25 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Жители Тувы жалуются на проблемы в системе здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19. В соцсетях люди пишут, что не могут дозвониться на телефоны горячих линий, а для сдачи ПЦР-тестов им приходится стоять в очереди на улице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

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В связи с этим министерству здравоохранения республики поручено увеличить вдвое число точек приёма на номера телефонов горячих линий. При нехватке сотрудников больницы могут привлекать к работе в кол-центрах волонтёров.

Все лаборатории минздрава, проводящие ПЦР-исследования, переводятся на круглосуточный режим работы. Результаты граждане должна получать в течение 24 часов с момента взятия анализов.

«Ответственность за выполнение анализов в срок несут также руководители медицинских организаций, которые занимаются отбором анализов, то есть за своевременную доставку материалов», — отметили в минздраве.