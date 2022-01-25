Скорость распространения коронавируса в Якутии выросла в семь раз
Якутск, 25 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Якутии объяснили причины образования огромной очереди в красную зону и заверили, что половина обратившихся на ковидную горячую линию не нуждаются в неотложной помощи. Тем не менее, министр здравоохранения региона Лена Афанасьева констатировала, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой, сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 января.
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Она подчеркнула, что количество звонков на горячую линию по вопросам, касающимся коронавируса, постоянно растёт. Половину тех, кто жалуется на симптомы инфекции, приглашают самостоятельно посетить врача в поликлинике. Наличие очереди в красную зону для приёма таких пациентов руководитель минздрава объяснила тем, что люди пришли в одно время.
Как сообщало ИА REGNUM, к первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещались, сообщали жители Якутска.