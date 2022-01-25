Якутск, 25 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Якутии объяснили причины образования огромной очереди в красную зону и заверили, что половина обратившихся на ковидную горячую линию не нуждаются в неотложной помощи. Тем не менее, министр здравоохранения региона Лена Афанасьева констатировала, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой, сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

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«Скорость распространения заболевания увеличилась в семь раз, но у большинства регистрируется легкая форма течения заболевания. Это связано с тем, что люди своевременно прошли вакцинацию и ревакцинацию», — сказала Лена Афанасьева на брифинге оперативного штаба региона.

Она подчеркнула, что количество звонков на горячую линию по вопросам, касающимся коронавируса, постоянно растёт. Половину тех, кто жалуется на симптомы инфекции, приглашают самостоятельно посетить врача в поликлинике. Наличие очереди в красную зону для приёма таких пациентов руководитель минздрава объяснила тем, что люди пришли в одно время.

«Кабинеты для пациентов с ОРВИ работают с 08:00 до 20:00. Фотографии, которые вчера появились в социальных сетях, говорят о том, что люди пришли в одно время. Медработники все сделали за 20 минут, чтобы не было таких очередей», — отметила Лена Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, к первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещались, сообщали жители Якутска.