Горно-Алтайск, 25 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Организации дополнительного образования Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай на неделю переведены на дистанционный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Решение, как отмечается, принято для сдерживания распространения коронавируса. При этом дистанционный формат может быть продлён спустя неделю, исходя из эпидситуации.

Кроме того, полностью закрыта одна школа в селе Дубровка Майминского района. Частичные ограничения действуют в 21 школе, Горно-Алтайском политехническом колледже им. М.З. Гнездилова, Горно-Алтайском педколледже, а также в шести детских садах.

«Всем работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на удалённый режим работы, особенное внимание обратить на граждан старшего возраста и имеющих хронические заболевания лиц», — отметили в правительстве.