Владикавказ, 25 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за ухудшения ситуации по коронавирусу медорганизации приостановили плановую диспансеризацию и профосмотры. Власти региона приняли это решение на заседании оперативного штаба 24 января в целях увеличения числа медицинских кадров, брошенных на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Денис Абрамов ИА REGNUM Мобильная бригада медиков

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"Диспансеризацию приостанавливаем, плановый прием приостанавливаем, все силы бросаем на ковид», — цитирует главу республики Сергея Меняйло портал «15-й Регион».

Новые меры обусловлены необходимостью высвобождения медиков для оказания помощи пациентам с коронавирусом. По поручению Меняйло, главы районов должны обеспечить дополнительным транспортом участковых терапевтов для обслуживания населения. К работе будут также привлечены дополнительно пять бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб Северной Осетии также отправил на дистанционное обучение школьников и студентов ссузов.

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