Киев, 25 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Согласно одному из разработанных Киевом сценариев военных действий 20 февраля может стать датой «вторжения» России на Украину. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, президент России Владимир Путин «не захочет омрачать военными действиями отношения с Китаем, где с 4 по 20 февраля проходят зимние Олимпийские игры».

«Это дата (20 февраля), которая нас беспокоит», — сказал Павлюк в интервью The Times.

Напомним, в последние дни практически все страны Запада консолидируют свою позицию по ситуации вокруг Украины, объявляя Россию безусловным виновником роста напряжённости и обвиняя её в подготовки вторжения в суверенное государство. В ходе последней встречи в Белом доме о единстве взглядов по этому вопросу с союзниками заявил президент США Джо Байден.