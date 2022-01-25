Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Представителей Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ пригласил посетить Казахстан для обсуждения расследования массовых беспорядков, которые произошли в республике в начале января, заместитель председателя сената (нижней палаты) парламента страны Аскар Шакиров. Об этом 25 января сообщает пресс-служба палаты.

Беспорядки

Уточняется, что Шакиров принимал участие в онлайн-заседании бюро ПА ОБСЕ.

«В рамках заседания состоялось обсуждение текущих международных вопросов, в том числе ситуации в Казахстане. Заместитель председателя ПА ОБСЕ Аскар Шакиров подробно изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране», — говорится в сообщении.

Также указывается, что члены бюро одобрили проведение онлайн-брифинга по ситуации в Казахстане для Парламентской ассамблеи ОБСЕ в начале февраля и указали на важность проведения объективного расследования произошедших событий, «результаты которого должны быть представлены международному сообществу».

«Аскар Шакиров пригласил представителей ПА ОБСЕ посетить Казахстан с визитом, в ходе которого парламентарии могли бы ознакомиться с ситуацией в стране и обсудить соответствующие вопросы. Данное предложение было принято, в связи с чем заместитель председателя Парламентской ассамблеи, специальный представитель по Центральной Азии Пиа Каума выразила намерение совершить визит в Казахстан», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала, что в республике сократили сроки обязательного нахождения в изоляции для бессимптомных носителей коронавируса и для контактных лиц.