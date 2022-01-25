Москва, 25 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. После первоначального подъема, нефть 24 января скорректировалась из зоны максимумов, коснувшись самых низких за последние десять дней значений в районе $84,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

«После обвала цены на нефть отскочили на 200 пунктов, вернувшись выше $86 к закрытию торгов.

Сегодня, 25 января, нефть марки Brent консолидируется без четко заданного вектора движения в ожидании новых сигналов с глобальных финансовых площадок.

Нефть не смогла противостоять общему давлению на рисковые активы, которые пережили «черный понедельник». Мировые фондовые площадки дружно обвалились, а доллар прилично укрепился за счет своей защитной функции.

Это заставило котировки черного золота отступить из области уровней семилетних максимумов.

Помимо приближающегося заседания ФРС США, инвесторов спугнуло обострение обстановки в Восточной Европе, где на фоне эскалации конфликта вокруг Украины наращивается военное присутствие.

В предстоящие дни торги на мировых рынках, включая сырьевые, будут оставаться волатильными, однако это не говорит об угрозе для восходящего тренда по Brent.

Сама по себе геополитическая история, которая в случае дальнейшего усугубления грозит перебоями в поставках нефти, говорит в пользу подорожания нефти на опасения возникновения дефицита предложения.

В краткосрочной перспективе не исключены новые приступы продаж нефтяных фьючерсов на фоне нервозности игроков.

Но на данном этапе базовый сценарий предполагает покупки Brent на спадах с последующим проколом психологического уровня $90, до которого котировки едва не дотянулись на прошлой неделе», — считает эксперт.

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