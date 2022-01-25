Калуга, 25 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Калужской области эпидобстановка по коронавирусной инфекции осложняется. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, особенно у детей до 14 лет. В Калуге, Жукове и Тарусе зарегистрировано четыре случая заражения новым штаммом «Омикрон». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По информации регионального минздрава, область подготовлена к распространению «Омикрона» и связанному с этим ростом заболеваемости. Население информировано об особенностях нового штамма, необходимости вакцинации и ревакцинации. Подготовлены резервные инфекционные койки, заключены контракты на поставку в регион медицинского кислорода, создан запас лекарственных препаратов, организованы дистанционное открытие листков нетрудоспособности, бесконтактная выписка и доставка лекарств, подготовлен резерв сотрудников для расширения штатов кол-центров и регионального телемедицинского центра.

«Особенностью нынешней волны пандемии будет увеличение оказания помощи гражданам на дому. С этой целью в регионе активизирует работу волонтерский корпус. Оперативные штабы создаются в каждом муниципалитете. При этом к работе по доставке гражданам лекарств и экспресс-тестов необходимо привлекать добровольцев из числа служащих администраций и подведомственных учреждений, обеспечив их транспортом. Привлекайте работников культуры, социальной защиты, спортсменов — всех, кто может работать и помогать населению», — отметил заместитель губернатора области Константин Горобцов, обращаясь к главам районных администраций.