Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В Галерее «Мастер» в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Немецкая оккупация», представляющей работы советского живописца, графика, сценографа Меера Аксельрода (1902−1970), значительная часть которых которые ранее не выставлялись в России.

Живая память Фонд Александра Печерского

Открытие выставки приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Одновременно с выставкой будут экспонироваться работы юных художников, победителей детского художественного конкурса 2021 года «Спасающий одного человека спасает весь мир». Выставка организована Фондом Александра Печерского при поддержке Фонда МХПИ и продлится до второго февраля 2022 года. Большая часть произведений, экспонируемых в галерее, создана в 1942—1944 годах в Алма-Ате, где Меер Аксельрод работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Ужасы Войны и Холокоста, свидетельства беженцев из Польши и Белорусской ССР потрясли его. Одну за другой он создает десятки картин, рисунков, набросков с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели».

Отдельные работы этого цикла выставлялась на республиканских выставках в Алма-Ате во время войны, а потом столь натуралистичное изображение страданий советских людей в оккупации перестало вписываться в принятый художественный канон. Более 70 лет работы Аксельрода о войне оставались в семейном архиве. По мнению Юлии Макаровой, директора Фонда Александра Печерского, «значимость цикла «Немецкая оккупация» заключается не только в том, что это уникальный художественный мир, но и в том, что это свидетельство современника, как бы примерявшего в этих картинах участь истязаемых и погибших на себя. Об ужасах жизни на оккупированных территориях, о Холокосте многое написано и нарисовано, но это как правило сделано сквозь призму лет и устоявшихся представлений. Работы же Аксельрода из цикла «Немецкая оккупация» как бы говорят со зрителем напрямую из того времени».