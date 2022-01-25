Владикавказ, 25 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии вводятся новые меры ограничений в связи с ростом заболеваемости детей и подростков ОРВИ и COVID-19. По решению оперативного штаба с 25 января все школы и средние специальные образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучения.

Денисов mos.ru Дистанционное образование

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«Предварительно решения следующие — перевод с завтрашнего дня на дистанционное обучение всех классов учреждений среднего и профессионального образования. С 25 по 29 января приостанавливаем деятельность спортивных школ и учреждений дополнительного образования», — цитирует ТАСС главу РСО-Алании Сергея Меняйло.

В школах будут созданы дежурные классы для детей, у которых родители работают в системе жизнеобеспечения. Учащимся 5−11-х классов из малообеспеченных семей на период дистанционного обучения будут выдаваться продуктовые наборы.

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о переводе на дистанционное обучение высших учебных заведений. При этом, несмотря на ухудшение ситуации по коронавирусу, детские сады будут работать в обычном режиме.