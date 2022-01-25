Ханты-Мансийск, 25 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Югре сократилось количество суточных заражений коронавирусом. У большинства пациентов продолжают наблюдаться симптомы ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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За сутки на 25 января в Югре выявлено 1102 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее их было 1280. По клинической структуре из вновь выявленных больных COVID-19 в состоянии пневмонии — 36 пациентов, с симптомами ОРВИ — 1054, и 12 — бессимптомных. Состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лидером по числу заражений коронавирусом в регионе на 25 января является Сургут — 428 случаев. Коэффициент распространения инфекции — 2,75. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учетом запланированных к развертыванию — 40,7%.

С начала пандемии в Югре насчитывается 104 622 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом, выздоровели 93 979 пациентов, 2142 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).