Пенза, 25 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Пензенской области при росте заболеваемости готовы развернуть более 5,7 тыс. коек для инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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С его слов, в Пензенской области подготовлен «мобилизационный» план по перепрофилированию медицинских организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного звена для лечения инфекционных больных с учетом эпидемиологической ситуации.

«В соответствии с планом может быть развернуто до 5280 инфекционных коек на базе медицинских учреждений. И еще 500 коек — в случае необходимости — дополнительно», — дополнил губернатор.

Для медучреждений региона приобретено 738 кислородных концентраторов, четыре аппарата для плазмафереза. Всего функционируют шесть кислородных станций. Для лечения пациентов стационары обеспечены лекарственными препаратами, имеется необходимый запас лекарств для оказания помощи 50 тыс. ковид-пациентам в амбулаторных условиях.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 24 января количество заражений коронавирусом составляло 106 198 случаев.

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