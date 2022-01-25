Нью-Йорк, США, 25 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Крис Крайдер и Баркли Гудроу. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи.

В составе «Лос-Анджелес» точными бросками отметились форварды Блейк Лизотт и Алекс Иафалло.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Решающий бросок исполнил защитник Адам Фокс.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 60 очков. «Лос-Анджелес» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 48 очками.

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