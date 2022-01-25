Москва, 25 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В России в 2021 году страховое возмещение получили 155 тыс. вкладчиков. Такие данные приводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

АСВ в прошлом году выплатила страховое возмещение 155 тыс. обратившимся вкладчикам, в том числе в четвёртом квартале 2021 года — 15,8 тыс. вкладчикам. Общий размер возмещения составил 52,5 млрд рублей, из них за четвёртый квартал выплачено 1,8 млрд рублей.

В корпорации уточняют, что в числе получателей были 7,9 тыс. обратившихся за возмещением по вкладам юридическим лицам на сумму 2,9 млрд рублей, в том числе 492 некоммерческие социально ориентированные организации на сумму 90,8 млн рублей.

В 2021 году страховые случаи наступили в отношении 22 банков.

Ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов заявил ИА REGNUM, что в 2022 году ожидаем рост рублевых средств граждан на счетах в банках, но не обязательно на депозитах. Эксперт полагает, что часть останется на накопительных счетах.

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