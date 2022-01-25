Пекин, 25 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Переговоры России и Китая о новом проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, в высокой степени готовности итоговых документов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году значительно вырос и достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.

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