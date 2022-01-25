Кызыл, 25 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 285 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у 143 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители также выявлены в Чеди-Хольском, Улуг-Хемском, Кызылском, Тандинском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года в регионе достигло 1482.

«Из 285 заболевших мужчин — 88, женщин — 197. По возрасту: детей до 17 лет — 92, от 18−49 лет — 142, 50−64 лет — 35, старше 65 лет — 16. Работников образования — 25, здравоохранения — 11», — отметили в минздраве.

По данным на 25 января, в ковидных стационарах республики лечатся 701 пациент, в том числе 127 детей и 79 беременных женщин. Состояние 69 больных оценивается, как тяжёлое, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 65,5%.