Губернатор Кузбасса вернулся к работе в очном режиме после COVID-19
Кемерово, 25 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Цивилёв. Live».
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Уточняется, что он вернулся к работе в очном режиме.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 января губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
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