Якутск, 25 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На неделю прекратили работу 25 дошкольных учреждений столицы Якутии. Карантин был объявлен из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ, сообщило 25 января News.Ykt.ru.

В детском саду

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«Два детских сада ушли на карантин вчера, еще 23 — сегодня. Карантин объявляется на семь дней с возможностью продления, когда количество заболевших детей превышает 20% от общего числа воспитанников», — отметил начальник отдела мониторинга и качества образования управления образования города Мирослав Афанасьев.

По его словам, на карантины будут закрывать также отдельные группы детских садов, если там выявят ребёнка, заболевшего коронавирусом. Всего в Якутске 63 детских сада, 38 из них пока продолжают работать.

Ранее были закрыты все школы города, старшеклассники отправлены на дистанционное обучение вслед за учениками 1−8 классов. Удалённо учатся также студенты СВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 24 января коронавирусом в Якутии заразились 1525 человек, в том числе 1250 жителей Якутска. В больницы с COVID-19 попали 135 жителей Якутии (днём ранее — 108).