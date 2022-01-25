Пхеньян, 25 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря провела, предположительно, Северная Корея. Об этом 25 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Уточняется, что в настоящее время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проводит анализ характеристик запущенных КНДР крылатых ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января представительница министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу заявила, что в Сеуле следят за ядерной и ракетной деятельностью КНДР.