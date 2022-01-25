Элиста, 25 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Жители Калмыкии стали жаловаться на очереди в пунктах тестирования на коронавирус. В связи с этим будут приняты меры, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию

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«Центр управления регионом зафиксировал очереди на ПЦР-тестирование. Поручил минздраву принять меры, чтобы решить этот вопрос. В частности, будут открыты дополнительные пункты тестирования», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с ростом числа заболевания гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения коронавируса в Калмыкии на дистанционный режим переведены школы, детские сады, кружки и секции.