Варшава, 25 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Председатель Конференции римско-католического епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий объявил 26 января днем молитв и поста за мир на Украине. Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Это наш ответ на призыв Папы Римского Франциска молиться за мир. Он высказал это во время его молитвы 23 января», — поясняется в сообщении.

Гондецкий считает, что нынешняя ситуация угрожает всему европейскому континенту и может уничтожить достижения многих поколений, создававших мир и единство Европе.

Священнослужитель также призывал всех политиков отказаться от ультиматумов в решении вопросов и действовать во имя мира.