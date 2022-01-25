В России предложили пустить пенсионные накопления на покупку жилья
Москва, 25 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Пенсионные накопления российских граждан можно направить на покупку жилья и земельных участков, считают в крупных риелторских компаниях. Риелторы направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину соответствующее предложение, пишет 25 января газета «Известия».
Федеральная риэлторская компания «Этажи», отмечает издание, предлагает создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья и земельных участков, а также строительство. Средства предлагается выдавать частично или полностью по принципу ипотеки — на срок до 20 лет или до наступления пенсии.
Деньги предлагается возвращать по низкой ставке — 4−5% годовых, и субсидировать разницу, если процент будет ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов.
В правительстве сообщили, что письмо поступило в аппарат, его направили для проработки в установленном порядке в Министерство финансов и Министерство строительства. В Минфине заявили, что рассмотрят обращение в установленном порядке, когда получат его.
Эксперты считают, что инициатива может сделать жильё доступнее: привлечение пенсионных накоплений поддержит спрос на рынке недвижимости. Предложение назвали разумным и с точки зрения текущей ситуации в экономике.
Вместе с тем специалисты указали на сложность вывода пенсионных накоплений из инвестиционного оборота фондов. Кроме того, эти деньги частично идут на выплаты нынешним пенсионерам. Поэтому «замораживание» части активов под новую структуру связано с угрозой удорожания работы системы.
Как сообщало ИА REGNUM, треть российских граждан не знает, как рассчитать свою пенсию по формуле Пенсионного фонда. На это указывают данные соцопроса.
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