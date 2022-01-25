Саратов, 25 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Саратове в связи с ростом заболеваемости на карантин закрыли 18 школ. Об этом сообщает городская администрация.

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«В связи с превышением 20% эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями 18 школ муниципального образования «Город Саратов» на неделю закрываются на карантин», — передает мэрия.

По усмотрению и желанию родителей дети смогут продолжить обучение дистанционно.

Отмечается, что с 25 января занятия возобновлены после карантина в школе №82, с четверга, 27 января заработает лицей №3.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков.

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