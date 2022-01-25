Майминский район, Алтай, 25 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 596.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Выявили за сутки 61 новый случай заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 28 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского, Усть-Канского, Кош-Агачского и других районов, а также Горно-Алтайска.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 26 070, в том числе: 8025 — в городе Горно-Алтайске, 4166 — в Майминском районе, 3188 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

К настоящему времени от COVID-19 излечились 23 746 пациентов, в том числе 35 за последние сутки.