Элиста, 25 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с ухудшением эпидемической ситуации принято решение закрыть на карантин все школы и детские сады. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка на карантине

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Меры приняты в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в целях недопущения распространения коронавируса.

«Вслед за школами в Элисте с [25 января] переводим на дистанционный режим образовательные организации во всей республике. Также приостанавливаем работу детских садов. При этом будут работать дежурные группы», — уточнил Хасиков в Instagram.

Родители дошкольников смогут открыть больничный лист по уходу за ребёнком на весь период карантина.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте в связи с ростом числа пациентов с гриппом и ОРВИ ранее были закрыты только школы, кружки и секции.