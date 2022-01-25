Чита, 25 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Забайкальском крае с 17 по 23 января, по сравнению с предыдущей неделей, произошёл резкий (на 70%) рост заболеваемости COVID-19. Подробности 25 января сообщает минздрав региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Все мы видим, как стремительно распространяется вирус, дети стали болеть чаще. Выросло число обращений в поликлиники, а также увеличилось число вызовов на дом», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

По её словам, порядка 89% пациентов, заболевших COVID-19, сейчас находятся на амбулаторном лечении — это большая нагрузка на первичное звено.

«Мы прорабатываем вопрос привлечения дополнительных медицинских кадров для усиления работы инфекционных бригад, за счет привлечения студентов старших курсов. В регионе также будет усилена работа службы дистанционного мониторинга за состоянием пациентов за счет медиков-студентов», — отметила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 24 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 99 355 (+292 за минувшие сутки).

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