Анадырь, 25 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На Чукотке ревакцинировались от коронавируса более 9 тыс. жителей.

Jornalbeirario.com.br Прививка

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«Первым компонентом вакцины привились 29 342 человека, завершили курс иммунизации 27 825 жителей округа. 9 331 человек ревакцинировался», — сообщает ИА «Чукотка».

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку 25 января доставили первую партию вакцины «Спутник-М» — 240 доз.