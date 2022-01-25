Грозный, 25 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Украиной руководят «сумасшедшие люди», а США стремятся разместить в этой стране свои базы. России следовало бы ввести на Украину войска и навести там порядок, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во времяпрямого эфира в Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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По словам чеченского лидера, ситуация на Украине угрожает безопасности России. Он сравнил страну-соседа с Сирией, где террористов, «этих шайтанов», удалось остановить.

США, подчеркнул он, ничего хорошего для Украины не хотят, им лишь нужна территория для размещения собственных баз. Так они смогут диктовать свои условия России.

«Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был на месте Президента России, я давно бы забрал Украину, отправил войска и навел порядок», — сказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Кадыров также заявил, что Украину следовало бы присоединить к России, так как её руководство ведёт предательскую политику в отношении славянских народов. При этом чеченский лидер уточнил, что такова его позиция как гражданина России.

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