Ульяновск, 25 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области большинство пациентов с коронавирусом, которых госпитализируют в стационары, — жители старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Власти приводят слова главного внештатного инфекциониста минздрава Валерии Речник: по её словам, 80% пациентов ковидных стационаров — это не привитые люди старше 60 лет. Врач поясняет, что у граждан старшего возраста болезнь может дать тяжёлые осложнения в виде пневмонии, тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний.

Речник напоминает, что в настоящее время при лечении ковида врачи руководствуются 14-й версией методических рекомендаций Минздрава России, согласно которым антибиотики не назначаются с первого дня заболевания.

Напомним, что ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области выпустило документ об обязательной вакцинации от COVID-19 граждан старше 60 лет. Исключение составят лица, у которых есть медицинские противопоказания. Пожилым дали время сделать первую прививку до 7 февраля, вторую — до 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным оперативного штаба России (на 21 января), в Ульяновской области прививку от ковида сделали 646 917 жителей, в том числе завершили вакцинацию 622 212 человек. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 69,%.