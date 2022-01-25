Сент-Пол, США, 25 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:2.

Khl.ru Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Дьюар, Нико Штурм, Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 100 очков в НХЛ (44 шайбы и 56 передач) в 92 матчах.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форварды Майк Хоффман и Рем Питлик.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 23 очками.

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