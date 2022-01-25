Рубль попал под давление из-за ситуации вокруг Украины
Москва, 25 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Утренняя сессия на Мосбирже 24 января открылась укреплением по рублю, Российская валюта попала под давление со стороны НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Рубль стал ослабляться с открытия дневной сессии на фоне распродажи российских активов и бегства инвесторов из рисковых активов, Страх перед конфликтом в Украине обрушил акции по всему миру, поддерживая доллар.
Страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу из-за кризиса вокруг Украины. В ответ Россия начала крупные учения российского флота на Балтике.
Госдеп США заявил 22 января, что отдает приказ членам семей дипломатов покинуть Украину. Пентагон объявил, что привел 8500 военнослужащих в повышенную боевую готовность.
Президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки американских солдат в Восточную Европу. Авианосная ударная группа США и корабли НАТО приступили к учениям в Средиземном море.
Инвесторы восприняли происходящие события за сигнал к продаже рискованных активов на ожиданиях возможного начала боевых действий между НАТО и Россией. Президент России Владимир Путин отрицает, что планирует нападение.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США со своими европейскими союзниками реагируют на наращивание угрозы со стороны России и таким способом пытаются отговорить российского президента от отправки войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатических переговоров.
Американцы умеют все переворачивать с ног на голову. Если посмотреть на происходящее глазами спекулянта, то нагнетание обстановки делается для того, чтобы разгрузить финансовые рынки и подготовить их к новому ралли.
Если не пугать инвесторов, что будут раздуваться пузыри, а их нужно сдувать, чтобы не было краха.
Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,73%, до 78,76 руб., евро/рубль — на 1,50%, до 89,18 руб., фунт/рубль — на 1,27%, до 106,25 руб.
Крупные игроки забрали прибыль с бычьего тренда, который длился с марта 2020 года. Сейчас они выкупают падение у мелких игроков, которые в панике продают акции.
Также крупные инвесторы используют стратегию кэрри трейд. Они получают кредиты под низкий процент, а потом заводят деньги на развивающиеся рынки.
С помощью геополитики завышается курсы иностранных валют. Они продают ее по максимальному курсу и затем скупают подешевевшие активы.
Как только деньги инвестированы, новостной фон меняется на позитивный. По итогам года они снимают сливки примерно в 20% в валюте (дивиденды, % по ОФЗ, рост акций, укрепление рубля).
Рубль отыграл часть потерь на сообщении, что Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Регулятор подчеркнул, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
Сегодня, 25 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 86,27. На фоне геополитической напряженности и заседания ФРС США российская валюта остается под давлением.
Покупатели смогли закрепиться выше 77,50 руб. Техническая картина на стороне покупателей. Им открылась дорога к уровню 81,50 руб.
После него у пары доллар/рубль не будет сопротивлений до 135 рублей. Курс доллара торгуется на уровне 78,80 рубля в ожидании новой порции новостей.
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