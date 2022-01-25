Улан-Удэ, 25 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 165 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 74 653 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 81 135, 46% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За прошедшие сутки выявлено 527 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 419 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 25 января, в списке контактных лиц числятся 16 317 человек.