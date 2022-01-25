В стационары и на карантин из-за COVID-19 отправили 16 тыс. кузбассовцев
Кемерово, 25 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 января, в стационарах и на домашнем карантине из-за коронавируса находятся 16 415 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Yanao.ru
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За прошедшие сутки выявили 370 новых носителей коронавируса, девять пациентов скончались.
Медицинскую помощь получают 5985 пациентов с диагнозом COVID-19.
Всего в регионе было выявлено 92 090 случаев заражения коронавирусом, 84 249 человек выздоровели, 1856 пациентов скончались.