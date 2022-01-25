Анадырь, 25 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. На Чукотку 25 января доставили первую партию вакцины «Спутник-М» — 240 доз. Препарат для вакцинации подростков от коронавируса распределят по районам округа, сообщает ИА «Чукотка».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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"Распространим по потребности. Если в ближайшее время будут санитарные рейсы в Певек и Билибино — отправим туда по их заявкам. Мы делали общую заявку на 2500 доз, пока поступило 240, из Москвы будут постепенно отправлять новые партии», — рассказала заместитель главврача Чукотской окружной больницы Эмилия Рамазанова.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 25 января началась вакцинация подростков от COVID-19.