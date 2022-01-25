Якутск, 25 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Якутии экстренно создают дополнительные места для пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. На заседании оперативного штаба региона 25 января было принято решение использовать под инфекционные стационары здания спортивных учреждений города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В республике также перераспределяют запасы медикаментов. Приоритетно лекарствами снабдят больницы, интернаты и детские дома. Ведомствам, курирующим работу культурных, спортивных и образовательных учреждений, дано указание строго контролировать выполнение запрета на проведение массовых мероприятий. Следить за этим также поручили администрациям муниципалитетов.

«Совместно с министерством по физической культуре и спорту медики в ближайшее время должны оценить возможность разворачивания единого амбулаторного центра в зданиях спортивных учреждений города», — также отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, транспорт, принадлежащий правительству Якутии, будет задействован для перевозки врачей. Эту меру предприняли в связи с большим количеством вызовов из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу. За сутки 24 января заразились 1525 человек.