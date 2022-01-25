Вашингтон, 25 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Обострение, которое наблюдается вокруг Украины, не произошло в случае, если бы экс-президент США Дональд Трамп продолжил быть главой государства. Об этом говорится в заявлении республиканца, распространенном 24 января пресс-службой политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Вместе с тем бывший американский лидер не стал пояснять, какие шаги он бы предпринял, чтобы избежать эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января действующий президент США Джо Байден не исключил, что Вашингтон может договориться с Россией по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине.