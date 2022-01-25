Оренбург, 25 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 24 января, зарегистрировано 25 случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Новый штамм обнаружен у шести туристов, вернувшихся из Египта. Индии, Доминиканы, Турции, а также у трех человек, которые прибыли в Оренбуржье из других регионов России. Остальные зараженные «Омикроном» за пределы области не выезжали и с приехавшими из-за рубежа и других российских регионов не контактировали.

По данным надзорного ведомства, у всех 25 граждан заболевание протекает в форме ОРВИ. Установлен и обследован круг контактных лиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с начала пандемии зафиксировано 111 872 носителя коронавируса.