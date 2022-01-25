На Камчатке на дистант из-за COVID-19 отправят треть чиновников
Петропавловск-Камчатский, 25 января, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На Камчатке из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией часть работников органов власти отправляют на дистанционный режим работы и «практически всем работодателям в регионе» рекомендуют последовать этому примеру. О соответствующем внесении изменений в действующее постановление, касающееся мер противодействия распространению COVID-19 на полуострове, 25 января сообщает пресс-служба правительства региона.
Действие на территории края всех ранее введённых ограничительных мер новым постановлением продлевается по 28 февраля включительно.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском детская поликлиника №1 из-за сложной эпидситуации по коронавирусу приостановила плановый приём пациентов, одновременно увеличив количество бригад, выезжающих к больным на дом.