Красноярск, 25 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в Красноярском крае. Об этом 25 января в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, на прошедшей неделе рост заболеваемости по сравнению с предыдущей составил 41%. При этом значимого роста числа госпитализированных не зафиксировано.

За последние сутки в крае зарегистрировано 522 случая заражения коронавирусом. Показатель распространения инфекции Rt — 1,1.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января в регионе выявлено 180 883 носителя коронавируса, выздоровели 165 172 человека, скончались 9306 ковид-пациентов.