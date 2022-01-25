Нукуалофа, , 06:22 — REGNUM Вблизи побережья королевства Тонга (Полинезия) в Тихом океане 25 января произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Тонга European Space Agency

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 21:16 UTC (00:16 мск 25 января) в 57 километрах к северо-западу от столицы страны Нукуалофа (23 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 99,3 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, королевство Тонга, пострадавшее от сильного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и вызванных им цунами, крайне нуждается в международной помощи.

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