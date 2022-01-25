Ухань, Китай, 25 января 2022, 05:47 — REGNUM ВРП провинции Хубэй в центральном Китае в 2021 году впервые превысил 5 трлн юаней (около $787,6 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Ухань. Китай
Ухань. Китай
David Baron

Соответствующие данные предоставил губернатор провинции Ван Чжунлинь на седьмой сессии Собрания народных представителей Хубэя 20 января, добавив, что этот показатель оказался на 12,9% больше, чем годом ранее.

Сильно пострадавшая от вспышки коронавируса экономика провинции Хубэй в первом квартале 2020 года пережила свободное падение, но эффективные антивирусные меры привели к относительно быстрому восстановлению после того, как эпидемия утихла. ВРП провинции в 2020 году восстановился до более чем 95% от уровня предыдущего года.