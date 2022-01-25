Ухань, Китай, , 05:47 — REGNUM ВРП провинции Хубэй в центральном Китае в 2021 году впервые превысил 5 трлн юаней (около $787,6 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Ухань. Китай David Baron

Соответствующие данные предоставил губернатор провинции Ван Чжунлинь на седьмой сессии Собрания народных представителей Хубэя 20 января, добавив, что этот показатель оказался на 12,9% больше, чем годом ранее.

Сильно пострадавшая от вспышки коронавируса экономика провинции Хубэй в первом квартале 2020 года пережила свободное падение, но эффективные антивирусные меры привели к относительно быстрому восстановлению после того, как эпидемия утихла. ВРП провинции в 2020 году восстановился до более чем 95% от уровня предыдущего года.