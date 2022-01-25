Верхнетекетский район, Томская область, 25 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Проверка по факту гибели 53-летнего мужчины во время разгрузки древесины проводится в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Donations_are_appreciated Лес. Бревна

ЧП произошло 23 января в Верхнекетском районе. По предварительным данным, на производственной площадке в р. п. Белый Яр на водителя грузовика во время разгрузки древесины с прицепа упало бревно. Он получил травму головы и скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины от наезда автокрана.

Читайте также: В Хабаровске автокран задавил водителя