Хабаровск, , 11:02 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины от наезда автокрана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Автобаза © ИА REGNUM

Читайте также: Житель Биробиджана сломал ноги из-за нарушения условий охраны труда

20 января на территории автобазы в Индустриальном районе города после вытягивания грузового автомобиля из снега, водитель автокрана наехал на водителя грузовика, который вышел из машины. От полученных травм мужчина скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту несчастного случая на стройплощадке. Здоровью мужчины, возводившего здание дома престарелых, был нанесён тяжкий вред.