Благовещенск, 25 января, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В Амурской области увеличивают количество выездных бригад врачей, которые будут посещать пациентов на дому. Их создадут более 300, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На пике пандемии в 2021 году в области работали 190 таких бригад.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, акцент в Приамурье намерены сделать на оказание помощи на дому. Количество мест в ковидных госпиталях увеличат с 1080 до 4700. Для больниц закупают лекарства и создают запасы кислорода.

«В поликлиниках усиливаем работу call-центров. Сейчас создаем единый call-центр на базе министерства здравоохранения по линии 122. Созданы дополнительные рабочие места в помощь действующим операторам. Операторы единого call-центра смогут получить обратную связь не только с пациентами, но и с медицинскими организациями. Смогут переключать звонящих по ряду вопросов напрямую в поликлиники», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за границы вернулись пять амурчан, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Инфекцию привезли три семьи — из Турции, Доминиканы и Таиланда. Все заразившиеся взрослые вакцинированы, дети переболевают в форме ОРВИ.